Olimpiadi 2026, Calgary ritira ufficialmente la candidatura

Calgary è ufficialmente fuori dalla corsa per le Olimpiadi invernali del 2026. Il Consiglio comunale della città canadese ha deciso all'unanimità di ritirare la candidatura ai Giochi, un atto praticamente scontato dopo la vittoria del 'nò al referendum di martedì scorso. Per le Olimpiadi del 2026 restano quindi in corsa solo l'Italia con Milano-Cortina e la Svezia con la capitale Stoccolma. © RIPRODUZIONE RISERVATA