Comitato Calgary: «Ridurre il budget per non fermarsi»

Ridurre il budget dell'eventuale Olimpiade invernale, per salvare la candidatura di Calgary ai Giochi 2026: è questa la proposta di accordo presentata nella notte dal comitato promotore della candidatura, a poche ore dal voto del consiglio comunale che dovrà decidere se interrompere la corsa della città canadese, rivale di Milano-Cortina e di Stoccolma, o proseguire. A suggerire lo stop definitivo era stato ieri direttamente il comitato olimpico canadese, di fronte al fallimento delle trattative con il governo centrale e quello regionale dell'Alberta per condividere i finanziamenti e raggiungere la cifra stabilita nel dossier. La proposta di riduzione di budget, sottolinea il comitato promotore secondo il Calgary Herald, porta anche la firma del governo di Ottawa e da quello regionale, «ed è bastato un piano rivisitato, che porta a 2,875 miliardi di dollari in finanziamento pubblico, da 3 miliardi».



«È una proposta di buon senso, e sono fiducioso di poter andare avanti e raggiungere un definitivo accordo con i nostri partner governativi», ha detto Scott Hutchenson, ad di Calgary 2026, rivelando di fatto che l'intesa non è stata approvata con atti ufficiali nè da Ottava nè dallo Stato di Alberta. Ma il voto che più preoccupa il comitato è quello del consiglio comunale di Calgary, ed è atteso per oggi. «So che il Consiglio ha ben chiaro quanto sia importante questa partita per CalgarY», ha aggiunto Hutchenson. Nella notte di ieri, il sindaco Nenshi, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l'ultimatum sui fondi a Trudeau, si era detto ottimista sulla ripartizione delle spese, ma il Consiglio comunale sembra orientato a votare la fine della candidatura.

