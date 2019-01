Morte improvvisa per Hannes Breitenberger, 18enne altoatesino campione di biathlon

È morto Hannes Breitenberger, 18 anni, originario della Val d'Ultimo e campione di biathlon. Il giovane frequentava la scuola superiore in Val Gardena. Il mondo dello sport altoatesino è in lutto. La sua scomparsa improvvisa - avvenuta martedì sera - ieri era stata messa erroneamente in relazione con l'incidente fuoripista avvenuto nel «canale del Bambino», a val del Plan de la Gabba, a Courmayeur costato la vita, invece, a un 24enne nato a Cesena a residente a Scandicci.



La vittima dell'incidente a Courmayeur sarebbe precipitata da un salto di roccia. Insieme a lui c'era un altro snowboarder che è rimasto illeso e ha dato l'allarme.

