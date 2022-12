Milano Premier Padel P1, Lebron e Galan trionfano in una prima edizione da record

I due re del padel mondiale aggiungono un’altra corona a quelle guadagnate nel corso di un anno irripetibile: Juan Lebron e Alejandro Galan, già trionfatori nelle tappe del Major Premier Padel a Roma, Parigi e Madrid, ieri si sono presi anche Milano, che per la prima volta ospitava il circuito di padel foraggiato dalla Qatar Sport Investments.

TROPPO FORTI

I due campioni spagnoli, numeri uno al mondo, sono stati semplicemente perfetti: nella loro avventura meneghina non hanno perso nemmeno un set, e hanno archiviato la finale dell’Allianz Cloud contro Victor Ruiz e Lucas Bergamini in appena un’ora e due minuti (6-2, 6-2 il tabellino); il sigillo finale è stata una volée di rovescio di Lebron. Per lui e il compagno parlano i numeri: 49 vincenti e solo 9 errori nell’ultimo atto certificano l’impeccabilità della coppia iberica, con Galan votato anche MVP della competizione. “Siamo felicissimi per aver raggiunto tutti gli obiettivi della stagione – racconta il ragazzo madrileno - E’ stato il miglior anno del padel in tutto il mondo, grazie anche a questo circuito. Terminare la stagione in questo modo ci rende molto contenti”. D’obbligo i ringraziamenti a Milano “per averci accolti così, è stato bellissimo”, mentre Lebron aggiunge di avere “la pelle d’oca nel vedere una grande città innamorata del padel grazie a ciò che è stata capace di fare Premier Padel, portandoci a giocare in giro per il mondo”.

I NUMERI DI UN SUCCESSO

Ma a Milano hanno vinto tutti, non solo Lebron e Galan: dal pubblico all’organizzazione, passando per sponsor e media. Basti pensare che nel corso della settimana in cui si è svolto il torneo, 27mila persone hanno fatto visita all’Allianz Cloud. La gente è venuta da tutto il Paese per vedere gli dèi della racchetta, e 30mila utenti hanno visitato 70mila pagine del sito ufficiale dell’evento (che ha tenuto aggiornati i fan con quasi 800 articoli tra risultati, curiosità e retroscena). Un lavoro enorme che ha portato a raggiungere oltre due milioni di utenti tra tutti gli account social del torneo. Luigi Carraro, numero uno della Federazione Internazionale Padel, gonfia il petto: “Il Milano Premier Padel P1 è stato un torneo straordinario che chiude una stagione storica per il nostro sport. Dopo meno di un anno, abbiamo portato il padel in una nuova dimensione, giocando in palcoscenici emblematici, con giocatori entusiasti. Oggi Milano è capitale del padel mondiale”. L’obiettivo, prosegue Carraro, è organizzare “tra gli 8 e i 20 tornei” nel corso del 2023. Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, aggiunge: "La prima testimonianza della forza del padel l'abbiamo avuta la scorsa primavera, ospitando al Foro Italico il Major di Roma. Ora a Milano ne abbiamo la conferma, e siamo lieti di celebrare questo sport, ormai entrato nel tessuto della pratica sportiva”.