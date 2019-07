Il Settebello fe fa 14 al Brasile, nono posto nei tuffi sincro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Settebello va: la Nazionale di pallanuoto partecipa subito alla festa del gol favorita dalle nuove regole ed al suo esordio mondiale ne segna 14 contro il Brasile e ne subisce solo 5. Un break di 7 a 0 vede protagonisti Luongo (4) e Velotto (3). ‘è stata anche una “brutalità” data ad Echenique, con conseguente espulsione, per un calcio sott’acqua.Il risultato soddisfa il cittì Campagna che loda “l’impegno, certe situazioni di gioco” anche se, dice, “ci sono particolari da migliorare” e mette in guardia per il match contro il Giappone, che ha “gioco dinamico e intelligente”.Il gol a raffica vede protagonisti, negli incontri di oggi, la Spagna (23 a 3 al Sudafrica) e l’Ungheria (24 a 4 alla Nuova Zelanda).Meno soddisfazione dai tuffi: la coppia Bertocchi-Pellacani, campione d’Europa, finisce nona nel tuffosincro da 3 metri, dopo essere entrata come dodicesima dai preliminari. Inutile dire che ha vinto la coppia cinese, finora all’en plein nella specialità.