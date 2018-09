Italia show, quante emozioni al Forum. Olanda rimontata

​La qualificazione per la final six di Torino arriva all’ora di cena, prima che su Rai2 vada la nazionale, con la Russia. Già sul 2-0 di Usa-Bulgaria c’eravamo, obiettivo minimo centrato con due partite di anticipo. Il 6 su 6 (tantopiù senza concedere set) leva pathos alla sfida ai russi, oro olimpico 6 anni fa, due volte europeo nelle ultime 3 edizioni (più nella neonata Nations league) mai però mondiale, da quando l’Urss non esiste più.

L’ultimo titolo iridato di questi popoli è del 1982, quando neanche erano in vita Colaci e Juantorena, 33enni veterani azzurri. Il 2-3 consente all’orso ex sovietico di restare in vita.



Azzurrissimo è il primo set (25-19), è una sorpresa, meno il 2-3. Non stupisce rivedere Pippo Lanza dall’inizio, venerdì sera era a riposo per un problema al ginocchio, salta come un grillo, altrochè, e trascina con buona percentuale. Nel secondo il gioco è meno spettacolare, aumentano gli errori. «Sono mancate un paio di coperture - spiega il ct Blengini -, di fronte al loro muro. Sapevamo che avremmo sofferto la fisicità russa».



Sul 9-13 gli uomini dell’est tesaurizzano anche il lavoro del vice Sergio Busato, dal 2011 laggiù, accanto a ogni ct. Zaytsev ricuce con pazienza, ma oltre il -2 non si arriva. Sino a ieri l’Italia aveva perso solo due primi set, con Argentina e Slovenia, qui soffre il muro, invalicabile e scorrevole.



Esce Juantorena, deve riposare, entra Maruotti, con Giannelli al servizio si recuperano un paio punti, ma il 18-25 è pesante.



Rientra Juantorena, riposa Lanza, sull’8-13 è andato anche il terzo parziale, con la Russia abile nel mani e fuori e a far sue le palle sporche. Ancor più sul 13-19, salvo il -2 firmato Zaytsev ed errori: 21-25.



Nel tiebreak, Anzani firma l’unico vantaggio, il videocheck dà il 6 pari all’Italia, Volkov firma il break. Sul -2 servirebbe un muro, arrivano invece la prepotenza di Muserskij e di Volkov. «Una sua difesa è stata da bastardi - scherza Zaytsev -, gliel’ho detto».



Comunque, l’Italia è già passata, assieme a Usa e Brasile, le altre 3 si decidono stasera.



Dalla Bulgaria è divertente l’addio del mago Velasco all’Argentina, oggi è all’ultima partita, ieri non era in panchina perchè si è preso un turno di squalifica, provvedimento inconsueto, nel volley.



Il giro di campo con il gesto dell’ombrello non è da guru, aveva battuto i campioni della Polonia, era nervoso per essere uscito anzitempo dalla vera lotta per Torino. Presto si presenterà a Modena per la terza volta, per alimentare il suo mito.



Intanto l’Italia si può riposare, con l’Olanda, dalle 21,15 su Rai2. Gli orange sono quasi fuori.



Italia-Russia 2-3: 25-18, 18-25, 21-25, 19-25, 11-15.

ITALIA: Giannelli 3, Zaytsev 21, Juantorena 16, Lanza 7, Anzani 7, Mazzone 6; Colaci (l); Maruotti 5, Nelli Baranowicz. Ne: Cester, Candellaro e Rossini (l). All. Blengini

RUSSIA: Grankin, Volkov 12, Kurkaev 6, Mikhaylov 18, Kliuka 10, Muserskiy 15; Verbov (l). Butko 3, Poletaev, Sokolov (l), Volvich 5, Berezhko. Ne: Vlasov e Rodichev. All. Shliapnikov.

Arbtri: Wojciech (Polonia) e Turci (Brasile).

Note: spettatori 12800. Durata set: 31', 28’, 34’, 29’, 17’. Italia: 9 aces, 24 battute sbagliate, 2 muri, 34 errori.

Russia: 9 aces, 21 bs, 11 m, 31 errori.

Olanda-Finlandia 3-1. Classifica: ITALIA 6 vittorie (19 punti), Russia 5 (15), Olanda 5 (14), Finlandia 2 (6).

Belgio-Australia 3-0, Brasile-Slovenia 3-0. Classifica: BRASILE 6 vittorie (17), Belgio 4 (13), Slovenia 4 (12), Australia 2 (7).

Iran-Canada 2-3, Usa-Bulgaria 3-0. Classifica: USA 7 vinte (19 punti), Bulgaria e Canada (12) 4; Iran (11) 4.

Serbia-Argentina 3-0, Polonia-Francia 1-3. Classifica: Serbia 6 vinte (17), Polonia 5 (16), Francia 4 (15), Argentina 3 (8).

