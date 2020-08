MotoGp, spaventoso incidente tra Morbidelli e Zarco: la moto dell'italiano vola e sfiora Valentino Rossi

Spaventoso incidente in pista durante il Gran Premio di Austria di MotoGP. Coinvolte le moto di Zarco e Morbidelli, che sono andate in frantumi nel contatto. Morbidelli, rotolato più volte sulla ghiaia e l'asfalto è stato trasportato in ospedale in autoambulanza. Zarco si è invece rialzato con le proprio gambe. Gara sospesa.

Dopo il contatto la moto del pilota italiano è carambolata più volte, attraversando la traiettoria di Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza colpirli.

Moto2, incidente choc: Bastianini cade, Syahrin centra il mezzo che si frantuma in mille pezzi

Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa anche in moto 2. Erano passati appena quattro giri, nel Gp d'Austria, quando si è verificato lo spaventoso incidente: in seguito alla caduta di Enea Bastianini, la moto era rimasta sul circuito, venendo travolta dal quella di Hafizh Syahrin e in seguito all'impatto andando in mille pezzi. Il pilota malese è stato portato via ambulanza

Ultimo aggiornamento: 14:44

