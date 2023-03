Tre giorni di ciclismo a Roma con lo storico Gp Liberazione

Roma torna capitale del ciclismo con il 76° Gran Premio della Liberazione, storica corsa ciclistica su strada inserita nel calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale e della Federazione Ciclistica Italiana.

Conosciuta con l’appellativo di “Mondiale di Primavera”, la corsa riservata agli Under 23 ha consacrato negli anni campioni come Gianni Bugno, Matteo Trentin e Matthew Goss. Tante le novità di questa edizione, che articolerà su tre giorni di eventi, dal 23 al 25 aprile, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Terenzi Sport Eventi: l’istituzione del titolo a squadre e il passaggio alla categoria internazionale (1.1 MJ) della gara maschile Juniores, che si aggiunge così alle già internazionali U23 e Donne Elite. La rassegna, che insieme alle tre gare regine annovera anche le corse maschili delle categorie Allievi ed Esordienti, ospiterà nel comprensorio di Caracalla stand, incontri, mostre e numerosi eventi collaterali con protagonista la bicicletta per il pubblico di tutte le età.