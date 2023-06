Golf, ancora una vittoria per l'Italia: al Kaskada Challenge di Brno trionfa Scalise

Ancora un successo per l’Italia del golf. Dopo due vittorie azzurre in tre tappe del Challenge Tour, arriva il tris. Stavolta a conquistare il successo è stato Lorenzo Scalise, che al Kaskada Golf Challenge di Brno, in Repubblica Ceca, ha vinto il suo primo titolo in carriera sul circuito. Che gioia per il 27enne di Vimercate (Monza e Brianza), a cui era mancato sempre qualcosa per ottenere il primo posto. Ieri però Scalise, che ha preso il comando alla fine del terzo giro, ha saputo mantenere i nervi freddi nel round conclusivo e si è portato a casa la vittoria senza dare scampo agli avversari.

«Tre vittorie (Matteo Manassero a Copenaghen, in Danimarca, Andrea Pavan a Kacov, sempre in Repubblica Ceca, e ieri Scalise) e un secondo posto (Filippo Celli, a Cadice) nelle ultime quattro gare sul Challenge Tour rappresentano un unicum.

L’atleta lombardo ha più volte sfiorato l’impresa e adesso può finalmente festeggiare il primo successo in carriera su un circuito importantissimo che, settimana dopo settimana, si sta colorando di azzurro», ha commentato Franco Chimenti, Presidente della Federgolf, esaltando il momento d’oro degli azzurri sul Challenge Tour.