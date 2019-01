Golf, Harrington capitano del team Europe alla Ryder Cup 2020

Sarà Padraig Harrington il capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2020 di golf in programma nella contea di Sheboygan (Wisconsin, Stati Uniti). L'ufficialità arriverà domani in una conferenza stampa indetta dall'European Tour a Wentworth, in Inghilterra. Già vincitore in carriera di 3 tornei Major, il 47enne di Dublino subentra al danese Thomas Bjorn che a Parigi, lo scorso settembre, ha condotto - grazie pure alle magie sul green di Francesco Molinari - il Vecchio Continente a uno storico successo surclassando gli Stati Uniti. Sarà il terzo capitano, nelle ultime 4 sfide di Ryder Cup, irlandese. La candidatura di Harringron è stata sponsorizzata con successo da Rory McIlroy e da altri big del calibro di Justin Rose (leader mondiale) e Sergio Garcia (record di punti realizzati nella super sfida biennale). © RIPRODUZIONE RISERVATA