Giro Donne 2022, la sesta tappa: dove vedere la diretta in tv e streaming

Il Giro Donne sbarca in Lombardia dopo aver salutato l'Emilia-Romagna. Ecco i 114,7 km della “Sarnico - Bergamo”, la sesta tappa parte dal paese Natale di Elisa Balsamo alle 10:55, a quota 212 metri, in provincia di Bergamo sulla punta sud del Lago d’Iseo. Seguendo il fiume Oglio, le atlete raggiungono il km 0 a Grumello del Monte, dove inizia un circuito che viene percorso dalle cicliste per 5 volte e che tocca anche il comune di Castelli Calepio, culminando ogni volta con un Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a San Pantaleone a quota 312 metri. La gara prosegue verso il capoluogo di provincia con una leggera ma costante salita che tocca i comuni di Carobbio degli Angeli con un traguardo volante al km 93, Pedrengo e Ponte Fiume Serio. Il percorso si inasprisce quando la corsa arriva a Bergamo Alta e percorre le sue vie medievali, prima della discesa che porta al traguardo in centro città approssimativamente per le 14:15.

Dove vedere il Giro Donne in tv e streaming

Grande copertura per il Giro che questa si colora con la Maglia Azzurra de Il Messaggero che ogni giorno premia la migliore italiana classificata. Sarà possibile seguire la corsa in diretta su Rai Sport HD dalle 12:45 alle 14:00 e successivamente su Rai2 in chiaro e gratis. Ovviamente sarà disponibile, sempre live, anche su Rai Play per tutti gli iscritti al servizio. Gli abbonati di Eurosport 1 (e DAZN Italia) potranno sintonizzarsi sull'evento dalle 18:00 così come per gli utenti di Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45. IlMessaggero.it coprirà il giro con servizi, video e foto gallery.