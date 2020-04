Ultimo aggiornamento: 21:43

Spavento per Gianni. Il due volte campione del mondo e vincitore di un Giro d’Italia, questa mattina si è sentito male mentre prestava servizio a Latina. Bugno finita la carriera di ciclista è diventato pilota di elicotteri e questa mattina ha avuto un malore appena finito il suo turno di lavoro. “Sono caduto a terra come una pera”, ha detto il campione delle due ruote, che ha perso improvvisamente i sensi e si è accasciato a terra. Prontamente soccorso dai suoi colleghi, è stato portato con urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti, per escludere problemi seri. “ È stato solo un malore dovuto allo stress, ad un periodo piuttosto difficile, ma ora va molto meglio - ha detto l’ex iridato-. È probabile che debba riposarmi un po' e qui a Roma mi hanno rimesso in sesto. Mi hanno controllato bene bene, e ora che il peggio è alle spalle, non vedo l'ora che mi diano il via libera per tornare in gruppo”.Bugno che oggi ha 56 anni, in carriera ha vinto due titoli mondiali, un Giro d’Italia oltre alla Milano-Sanremo e un Giro delle Fiandre. Dopo la carriera agonistica è diventato pilota di elicotteri. Spesso lo abbiamo visto pilotare l’elicottero che seguiva dall’alto il Giro d’Italia, ma il suo impegno come pilota lo ha portato anche in ambito umanitario. Attualmente è presidente della ACP l’Associazione Internazionale dei Corridori.