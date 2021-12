Gli eroi olimpionici di Tokyo Tamberi e Jacobs al compleanno del Tricolore con la Vezzali

Mancano pochi giorni alla festa e ora si muovono anche gli “eroi” italiani di Tokyo . Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs , il saltatore e il velocista incredibili ori ai giochi olimpici in Giappone, celebreranno in tv il compleanno del Tricolore che il prossimo 7 gennaio compie 225 anni . Il marchigiano Tamberi e l'uomo che si è preso lo scettro di Usain Bolt, insieme a Valentina Vezzali, ora sottosegretario di Stato, per decenni invincibile e plurimedagliata sulle pedane del fioretto, il 4 gennaio saranno a una puntata speciale di "Monitor" (su Italia 7) per celebrare la bandiera con altri atleti, anche paralimpici, della Polizia di Stato e dell’ Esercito che attraverso i successi e il Tricolore che saliva in alto durante l'inno di Mameli hanno toccato corde profonde in milioni di italiani. Con loro ci saranno anche Antonella Palmisano, Massimo Stano, Viviana Bottaro, Filippo Megli, Mara Navarria e Lorenzo Zazzeri, Carlotta Gilli, Francesco Bocciardo, Giulia Aringhieri ed altri azzurri. Un avvenimento nel vero senso della parola.

La trasmissione, voluta e organizzata dall' ex Questore di Roma, il prefetto Francesco Tagliente , e dal direttore generale di Italia 7, Fabrizio Manfredini, è una delle tante iniziative promosse dall'Ancri (Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, presieduta da Tommaso Bove) per riaffermare i simboli della Repubblica Italiana. La Festa del Tricolore, nato nel 1796 per distinguere il contingente italiano all’interno dell’esercito di Napoleone nelle repubbliche Cispadana e Cisalpina, si celebrerà nell'aula di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, alla scuola superiore di Polizia e, in altre sedi, con la banda musicale della setssa Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, con il tenore Francesco Grollo e lo storico del Risorgimento Michele D’Andrea. La puntata speciale di "Monitor", condotta da Gaetano D'Arienzo, vedrà anche la partecipazione del consigliere nazionale del Coni Salvatore Sanzo .

La bandiera è - lo sanno tutti - bianca, rossa e verde. Ma alcuni, nel vortice di una società che rischia di smarrire il senso e le radici nelle praterie senza identità dei cosiddetti "social network", possono non sapere perché fu scelta, perché è così e cosa rappresenta. L'Italia - è ovvio dirlo - ma anche ciò che l'ha preceduta e seguita. Nacque come bandiera militare: fu proposta, appunto nel 1796, per distinguere il contingente italiano che combatteva coi soldati francesi di Bonaparte in campo nella Campagna d'Italia. Nel 1797 il Tricolore fu adottato, a Reggio Emilia, come bandiera della Repubblica Cispadana: il blu del vessillo transalpino era sostituito dal verde, colore delle uniformi della Guardia Civica Milanese, quindi simbolo dei volontari che lottavano per il riscatto dell'Italia (e forse anche del verde del nostro paesaggio). Quindi, per dirla in breve, un simbolo del Risorgimento che portò all'Unità d'Italia nel 1861, alla scelta di Roma come capitale del Paese nel 1870 e, settantasette anni dopo, nel 1947, alla adozione della Costituzione Italiana: primo presidente della Repubblica Luigi Einaudi, un liberale, piemontese di Carrù, di fama internazionale.

