Frankie Dettori l’8 settembre a Down Royal: prima volta in Irlanda del Nord. Ad ​Ascot vincono le donne

Prime le donne. Singolare e tradizionale sfida ad Ascot tra fantini. Quattro squadre di tre jockey ciascuna, classifica a punti secondo i piazzamenti nelle sei gare del programma. Hanno vinto le ragazze: due successi ciascuno per Hollie Doyle e Saffie Osborne che così hanno preceduto in classifica la squadra del Resto del Mondo, quella dell’Europa, che aveva per capitano Frankie Dettori, e quella di Gran Bretagna&Irlanda. Hollie Doyle ha vinto anche la classifica individuale e conquistato il trofeo messo in palio dall’Aga Khan nel nome del suo cavallo che fu oggetto di sequestro dopo le grandi vittorie e mai più ritrovato.

È nata una stella

Debutto vittorioso per il due anni Diego Velazquez all’ippodromo del Curragh a Dublino: pagato 2.400.000 ghinee da puledro, il figlio di Frankel è subito diventato il favorito al betting per il Derby di Epsom 2024, con la quota tagliata da 16 contro 1 a 10.

La prima volta di Frankie

E’ favorito anche per le 2000 Ghinee.

Dettori ha annunciato un nuovo impegno per il suo tour d’addio: sarà l’8 settembre all’ippodromo nordirlandese di Down Royal. Sarà la prima volta per Frankie nell’Irlanda del Nord, dove non ha mai disputato una corsa. E la stagione finale di Dettori sembra destinata ad un’ulteriore coda: dopo l’annunciato addio a Melbourne in novembre, il fantino italiano potrebbe essere a dicemebre in gara a Hong Kong.