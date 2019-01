Europei, Valcepina d'argento nei 500: oggi assalto all'All Around

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva dall'Olanda il primo podio della stagione dello short track azzurro. Dopo averla sfiorata già in autunno in Coppa del Mondo, Martina Valcepina, la stella della squadra tricolore in assenza di Arianna Fontana, entra nella top 3 di una competizione internazionale grazie allo splendido argento conquistato nella seconda giornata degli Europei di Dordrecht nella sua distanza prediletta, i 500 metri. La ventiseienne valtellinese delle Fiamme Gialle - lo scorso anno vice campionessa continentale nella classifica overall e detentrice del titolo sulla distanza più breve - è stata l'unica azzurra a superare i quarti di finale dei 500 approdando poi fino in Finale A dove si è piazzata alle spalle della polacca Maliszewska anticipando le olandesi Van Ruijven e Schulting. Penalizzata invece (e dunque eliminata) nella prima semifinale dei 1500, Valcepina viaggia ora in quarta posizione nella classifica overall e oggi scenderà sul ghiaccio nei 1000 per poi verosimilmente giocarsi le proprie chance nella superfinale dei 3000 riservata alle migliori.