Doping, la Russia contesta la decisione della Wada di escluderla per 4 anni dalle competizioni mondiali: presto l'audizione al Tas

La Russia ha scelto la linea difensiva dopo la pesante squalifica. E ha, dunque, contestato ufficialmente la decisione di messa al bando per 4 anni dalle competizioni mondiali decisa dalla Wada lo scorso 9 dicembre. A confermarlo alla Dpa il direttore generale della Rusada, l'agenzia antidoping russa, Yuri Ganus, in una lettera alla World Anti-Doping Agency, Wada. A questo punto verrà fissata una audizione presso il Tas, tribunale arbitrale dello sport. Ganus ha affermato che il caso potrebbe essere affrontato entro aprile o maggio. La messa al bando costringe la Russia a saltare l'appuntamento coi Giochi olimpici di Tokyo 2020, le olimpiadi invernali del 2022 e i mondiali di calcio previsti in Qatar sempre nel 2022 © RIPRODUZIONE RISERVATA