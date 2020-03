Coronavirus, tante iniziative on line per tenersi in forma a Roma c'è quella del Due Ponti Sporting Club

In un momento come questo sono tante le iniziative a disposizione per potersi tenere in forma anche da casa. attraverso i social o applicazioni mirate all'allenamento. Il Due Ponti Sporting Club di Roma, aderendo all'iniziativa #iorestoacasa... e non smetto di allenarmi! Ha fatto nascere a tal proposito una piattaforma Facebook che ha già raccolto milioni di visualizzazioni in pochissimi minuti, coinvolgendo gli iscritti al circolo e non solo. Tante sono lezioni on-line con trainer di alto livello pronti a dare il proprio contributo per la salute ed il benessere di tutti . Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA