Federica Pellegrini e “l'incubo” Olimpiadi: «Sdrammatizziamo un po'»

L'incertezza sul quando e sul come si disputeranno le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta letteralmente togliendo il sonno agli atleti. Tra loro Federica Pellegrini che ha postato un esilarante video su Instagram per “raccontare” queste settimane di angoscia... "a cinque cerchi". La campionessa sta dormendo quando una sveglia parlante le urla di alzarsi e di prepararsi perché i Giochi stanno per cominciare. La Divina sfila il felpone notturno e sotto è già pronta in costume e cuffia per il primo tuffo olimpico che, in questo caso, è nel letto da cui si è appena alzata. «FEDE....FEDE.....SVEGLIATI.....HANNO DATO L’ANNUNCIO...... Sdrammatizziamo un po’», il testo che accompagna il video che ha raccolto i like di molti altri atleti azzurri, Sofia Goggia e Sara Cardin in testa.



Ultimo aggiornamento: 12:35

