Coppa del Mondo, Shiffrin e Vlhova vincono ex equo il gigante di Maribor

Ennesimo successo dell'americana Mikaela Shiffrin - il 13/o stagionale ed il 55/o in carriera - che ha vinto lo slalom gigante di Maribor ex aequo con a slovacca Petra Vlhova in 2.31.31. Per Vlhova è il successo n. 8. Terza la norvegese Ragnhild Mowinckel in 3.32.24. Miglior azzurra è la piemontese Marta Bassino 7/a in 2.33.02. Poi più indietro ci sono Sofia Goggia 19/a in 2.34.75 e Francesca Marsaglia 27/a in 2.35.97. Domani si chiude con lo slalom speciale. Poi tutte ad Aare per i Mondiali, con Shiffrin grande protagonista annunciata. © RIPRODUZIONE RISERVATA