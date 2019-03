Trout da record: firma con gli Angels un maxicontratto da 430 milioni di dollari

Un faraonico contratto decennale da 430 milioni di dollari complessivi (circa 380 milioni di euro). E' l'accordo record che Mike Trout, 27 anni, considerato il miglior giocatore di baseball in circolazione, sta per firmare con i Los Angeles Angels. La rivelazione arriva dal New York Times, secondo cui il difensore centrale starebbe per prolungare il contratto con il team losangelino fino al 2030, con un ingaggio annuale che si aggirerà sui 36 milioni di dollari a stagione (31,6 milioni di euro). Si tratterebbe del contratto più ricco mai firmato da uno sportivo, superiore a quello da 320 milioni di euro del pugile Canela Alvarez. Nell'ingaggio annuale Trout sarebbe “solo” terzo alle spalle di Leo Messi (46 milioni di euro) e della stella Nba di Golden State Steph Curry, secondo con 33 milioni (sempre calcolando in euro). © RIPRODUZIONE RISERVATA