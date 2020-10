Giro d'Italia, protesta dei ciclisti: tappa accorciata

La terzultima tappa del Giro d'Italia, Morbegno-Asti è stata accorciata dopo la protesta dei corridori per il maltempo. Neutralizzata dopo i primi 8 km, ripartirà da Vigevano, diretta ad Asti, in Piemonte, dove l'arrivo è previsto dopo un centinaio di chilometri di corsa.

La 19a tappa del Giro d'Italia partirà nel primo pomeriggio da Abbiategrasso (Milano) e non da Vigevano, per rispettare il traguardo volante previsto sul tracciato per l'assegnazione di punti per la maglia ciclamino. Dopo lo stop i corridori hanno atteso sotto la pioggia, sulle strade della Valtellina, l'arrivo dei bus dei team che erano già in viaggio, vuoti, verso la sede d'arrivo di tappa, ad Asti.

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA