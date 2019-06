La Roma by Night Run corre nel segno delle donne: #IoCorroSicura nel cuore della Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’edizione nel segno delle donne la. La mezza maratona in notturna che si svolgerà il prossimoinizia la sua rincorsa lanciando un messaggio di sensibilizzazione verso il mondo delle runners al femminile. E lo fa attraverso la campagna. A spingere verso una maggiore cura del mondo femminile della corsa saranno anche le ambassador del progetto Corri Con Noi del brand Donna Moderna. A loro si aggiungeranno tante influencer del settore, atlete e appassionate della corsa che ogni giorno si trovano costrette ad allenarsi guardandosi le spalle.Un discorso che si lega spesso all’orario che molte donne in carriera devono scegliere per andare a correre, magari quando le luci del sole iniziando a scomparire e i pericoli invece aumentano. Un’orario che è lo stesso che da cinque edizioni, questa sarà la sesta, accompagna la partenza della Roma by Night Run. Il via sarà infatti alle 21,30 per quella che sarà una vera e propria festa dello sport che chiuderà l’estate romana. La proposta lanciata, in attesa di approvazione, è quella di un percorso che abbracci la vie della Capitale e a partecipare saranno atleti dagli ottimi personali insieme a corridori con meno pretese ma con la stessa passione per la corsa. Oltre alla 21 km infatti, sarà affiancata una prova competitiva di 8 km e una non competitiva sulla stessa distanza aperta a chi pratica Nordic e Fit Waliking, una sorta di camminata veloce che per l’occasione verrà vissuta sotto il cielo stellato della Capitale., vincitrice in carriera, tra le altre, delle: «Ho corso lo scorso anno, in occasione della prima edizione e sarò al via a settembre. Amo correre di notte. E quest'anno condivido a pieno l'iniziativa #IoCorroSicura. Anni fa sono stata aggredita a Villa Pamphili e da allora quando mi alleno mi guardo le spalle. Invito gli uomini a vigilare su noi donne quando ci alleniamo insieme».In attesa dell’arrivo della data del 6 settembre il Forhans Team, società organizzatrice, promuoverà diversi allenamenti aperti al pubblico con partenza proprio alle 21,30 tra le vie di Roma. Insieme affronteranno le strade della città eterna per prepararsi atleticamente ma anche psicologicamente alla serata clou. Come ogni anno l’evento sarà anche arricchito da uncon musica dal vivo, aperitivo e diverse attività collaterali per i partecipanti, gli accompagnatori e il pubblico.