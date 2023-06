Atletica, Diamond League: domani sera a Firenze parata di stelle al Golden Gala Pietro Mennea

Ci siamo. Domani sera a Firenze si terrà il Golden Gala, il principale meeting italiano di atletica leggera intitolato da dieci anni al campione olimpico di Mosca Pietro Mennea. Tante stelle sono pronte a regalare uno show allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. Padrona di casa dell’evento è Larissa Iapichino, primatista italiana e medaglia d’argento indoor agli ultimi Europei nel salto in lungo e reduce dal personale all’aperto di 6,83 stabilito in Grecia. “Sì, per me è come saltare nel giardino di casa. È meraviglioso gareggiare qui, respirare l’atmosfera dei preparativi nello stadio dove di solito mi alleno, e non vedo l’ora che arrivi domani sera per confrontarmi con le migliori al mondo”.

Una delle gare più attese della serata di domani sono i 100 metri, pur orfani di Marcell Jacobs, che dopo aver saltato la tappa di Diamond League a Rabat ha dovuto rinunciare anche a Firenze, per via di una lombosciatalgia che non gli permette di essere nelle condizioni di gareggiare. Senza il campione olimpico, ma con il campione del mondo Fred Kerley, statunitense. “Sono molto dispiaciuto per la sua assenza, gli auguro di recuperare il prima possibile la salute e di poter presto competere al 100 per cento”. Contro Kerley, a Firenze ci saranno i due connazionali Marvin Bracy e Trayvon Bromell, il sudafricano Akani Simbine, secondo a Rabat, e il keniano Ferdinand Omanyala.

Nella corsia otto, troveremo anche il campione europeo dei 60 metri indoor Samuele Ceccarelli, che farà il suo debutto nel circuito della Diamond League. Altri velocisti statunitensi di punta da seguire sono Erriyon Knighton, impegnato sui 200 metri dove saranno in gara pure Filippo Tortu e Fausto Desalu, e il campione del mondo dei 110 metri ostacoli Grant Holloway. Nello sprint femminile, vedremo all’opera fra le altre la britannica Dina Asher-Smith, mentre nei 400m ostacoli ci sarà l’argento mondiale Femke Bol. Nelle gare su distanza, da monitorare la campionessa olimpica e mondiale Faith Kipyegon e il medagliato olimpico Joshua Cheptegei. Nel peso, il campione europeo indoor Zane Weir, azzurro di origini sudafricane, se la vedrà con lo statunitense Joe Kovacs.

Il Golden Gala Pietro Mennea 2023 sarà trasmesso in diretta su Rai 3 dalle ore 20.

ORARIO GARE

18.30 DISCO DONNE

18.45 TRIPLO UOMINI

19.15 GETTO DEL PESO UOMINI

19.43 ASTA DONNE

20.04 400 HS DONNE

20.15 200m UOMINI

20.20 ALTO UOMINI

20.25 3000m SIEPI DONNE

20.42 LUNGO DONNE

20.44 100m DONNE

20.56 110 HS UOMINI

21.06 5.000m UOMINI

21.28 400m DONNE

21.39 100m UOMINI

21.49 1.500m DONNE