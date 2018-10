All Blacks, i convocati di Hansen per i Test Match 2018

Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l'Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il big match contro l'Inghilterra a Twickenham. Una settimana più tardi a Dublino contro l'Irlanda per poi chiudere il tour allo Stadio Olimpico di Roma sabato 24 novembre contro l'Italia. Questo l'elenco dei convocati (tra parentesi età, club e numero di caps). Tallonatori: Dane Coles; Nathan Harris; Codie Taylor. Piloni: Owen Franks; Nepo Laulala; Joe Moody; Karl Tùinukuafe; Ofa Tuungafasi. Seconde linee: Scott Barrett; Brodie Retallick; Patrick Tuipulotu; Samuel Whitelock. Terze Linee: Vaea Fifita; Dalton Papalii; Kieran Read (capitano); Ardie Savea; Liam Squire; Matt Todd. Mediani di mischia: TJ Perenara; Aaron Smith; Te Toiroa Tahuriorangi. Mediani di apertura: Beauden Barrett; Damian McKenzie; Richie Mòunga. Centri/Ali/Estremi: Ryan Crotty; Jack Goodhue; Anton Lienert-Brown; Sonny Bill Williams; Jordie Barrett; Rieko Ioane; Waisake Naholo; Ben Smith.

