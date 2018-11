Suonano Sting e Shaggy, ma qualcosa va storto: e X Factor deve scusarsi

C'era grande attesa ieri sera per l'esibizione di Sting e Shaggy, i super ospiti del secondo live di X Factor. Tuttavia qualcosa durante l'esibizione del duo è andato storto. Il microfono di Shaggy, infatti, durante tutta la canzone "Gotta get back my baby" è rimasto spento. Il rapper americano si è mostrato piuttosto contrariato al termine dell'esibizione e la produzione del programma si è dovuta scusare con un comunicato ufficiale.

Sui propri canali social X Factor ha scritto: «#XF12 è un programma in diretta e lavoriamo ogni giorno per offrirvi il miglior spettacolo possibile. Purtroppo stasera abbiamo commesso un errore, un errore tecnico durante la performance di Sting e Shaggy e siamo desolati che questo sia successo. Innanzitutto vogliamo scusarci con questi due grandi artisti e in secondo luogo con tutti voi del pubblico».

