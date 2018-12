X Factor, un minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo: è la notte della finale

Ultimo aggiornamento: 22:20

«Ci sono fatti che ci lasciano senza parole». Un minuto di silenzio, con immagini dell’intera squadra che lavora ad X Factor (concorrenti, giudici, operatori, persino ospiti della serata come Marco Mengoni, Ghali e i Muse) intervallate ai nomi delle 6 vittime, è l’omaggio che il talent di Sky fa alla tragedia di Corinaldo, dove sono morte 6 persone: 5 ragazzi e una mamma che aveva accomopagnato la figlia al concerto di Sfera Ebbasta.Poi è la volta del re matto Marco Mengoni. Il cantante, ex concorrente del talent, duetta con i 4 finalisti ed è un tripudio.Si accendono le luci del Forum, dove al centro del palco i quattro finalisti Anastasio, il super favorito, i BowLand, Luna e Naomi danno il via alla serata con l’opening sulle note di una rivisitata Heroes di David Bowie. A loro, sul finale, si aggiunge anche Alessandro Cattelan.Alessandro Cattelan chiude il televoto della prima manche della finale di X Factor 2018. I bowland sono i primi eliminati.Ospiti anche i The Giornalisti. Alle 22.04 Alessandro Cattelan chiude il televoto della prima manche della finale di X Factor 2018. I BowLand sono i primi eliminati.Tra gli ospiti grande attesa per i Muse, che molto probabilmente canteranno Pressure, l’ultimo singolo estratto dal recente Simulation Theory.Infine, ultimo ospite della serata finale di X Factor sarà il trapper Ghali, pronto a far ballare tutto il pubblico del Forum di Assago.