Vip e paranormale: tra visioni dell'aldilà anche la D'Urso si commuove

Figli morti, santi, apparizioni e segnali dall’aldilà: nel salotto di Domenica Live i vip raccontano le loro esperienze paranormali., ex dei Ricchi e poveri, dice di comunicare con il figlio Alessio (morto nel 2013 per un incidente stradale) attraverso la presenza di un gabbiano che si poggia sul balcone di casa. Ma è la moglie Stefania che ha la relazione più stretta: lei, infatti, si sveglia durante la notte e, nel buio più totale, si mette a scrivere messaggi che gli vengono dettati da “anime”. Tra loro, anche il figlio., invece, ha vissuto per 34 anni seguendo la mistica Natuzza Evolo, alla quale ha chiesto anche consigli e pareri durante i suoi momenti più difficili. “Non posso negare di aver chiesto una grazia e di averla ricevuta”, dice., che negli anni Ottanta era celebre per lo spot delle caramelle Morositas, racconta di comunicare con la madre attraverso uccelli che entrano in casa alla vigilia della commemorazione della sua morte, il 31 ottobre. “Tra settembre e ottobre entrano gli uccelli in casa. La cosa più allucinante è che sono venuta a vivere a Milano, dove insegno meditazione. Vivo da un amico che mi ospita a casa sua. E qualche giorno fa è entrato un piccione in casa”.La figlia di Little Tony,, racconta di episodi speciali avvenuti in casa. Prima un gioco del figlio in piena notte si mette a suonare, poi la luce salta improvvisamente. “Sembra quasi che qualcuno volesse mandarmi qualche segnale per farmi sapere che mi sta vicino”, dice. Fenomeni paranormali li ha un’altra figlia di un cantante:, figlia di Claudio, che ha visioni e premonizioni.La ex di “Non è la Rai”,, segnala di aver “avuto una chiamata da Gesù". "E' tutta la mia vita”, dice. L’attore, ex fidanzato di Corinne Clery, racconta di aver avuto una apparizione di Padre Pio per 4 volte, durante un incidente stradale nel 2015. Apparizione, spiega, che gli avrebbe salvato la vita., invece, sente la presenza del figlio Christian, morto qualche anno fa. “Mi fa trovare sempre cuori”, dice, facendo vedere pietre e segnali che troverebbe durante la vita di tutti i giorni. "Mio figlio mi regalava i cuori quando era vivo, a forma di biscotto, cioccolatino o spugna. Continuo a sentirlo anche nei momenti più tragici e festosi della mia esistenza", spiega.Ma, durante la trasmissione, si commuove. Fa vedere una foto mandata proprio ieri sera sul suo telefonino da Camillo Ricordi, uno massimi esperti mondiali per il trapianto di “insulae pancreatiche”. Il medico manda la foto di una cellula a forma di cuore oggetto di un suo lavoro. “Sono sempre o tonde od ovoidali. Lui mi ha detto: evidentemente è l’amore che il donante vuole trasferire”, dice la D'Urso.