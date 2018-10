Loredana Bertè: Per equivoco ho fatto la barista a Andy Warhol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La regina del rock italiano, Loredana Bertè, si è trovata a New York a fare la barista del celebre pittore Andy Warhol. Lei, che ha fatto uscire di recente il suo nuovo singolo “Maledetto Luna Park”, racconta questo episodio al salotto di Domenica Live, citando quando si trovava a fare la madrina dei negozi Elio Fiorucci nel mondo.“Warhol pensava fossi la barista”, racconta parlando della sua esperienza a New York. “Di mattina frequentavo la scuola d’inglese e il pomeriggio lo avevo libero, quindi andavo da Fiorucci. Lì c’era una macchina del caffè e imparai a fare il cappuccino in 15 giorni. Così un giorno entro Warhol e mi disse: 'Un cappuccino per favore. Glielo preparai’”.Fu Elio Fiorucci a far emergere l’equivoco, perché, spiega ancora la Bertè, quando arrivò in negozio pensava si fossero già conosciuti a causa della loro comune passione artistica. Da qui, precisa la cantante, nacque un’amicizia che la vide “fissa nella factory” del pittore. Un’amicizia legata soprattutto a una delle passioni dell’artista italiana: la cucina.