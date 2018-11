GfVip, le anticipazioni: sorpresa per Walter Nudo

E' tempo di scontri e di nostalgia nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Questa sera in diretta su Canale 5 l'ottava puntata. Dalle prime anticipazioni possiamo svelarvi che ci sarà una dolce sorpresa per Walter Nudo, ma «stasera qualcuno sceglierà la vendetta».

«c'è chi sceglie la tregua e chi dichiara guerra, ma stasera qualcuno sceglierà la vendetta» Recita così il promo del Grande Fratello Vip 2018. La tregua sembra essere quella tra Cecchi Paone - in nomination con Maria Monsè - e Jane Alexander che si sono scontrati molto duramente lunedì scorso. Ma c'è anche chi come Walter Nudo riceverà una sorpresa, dopo un mese finalmente potrà rivedere i figli Elvis e Martin.

È ancora presto per parlare di un possibile vincitore, ma Silvia Provvedi è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico: Le Donatella (Silvia e la gemella Giulia) conquistano anche gli analisti di Stanleybet.it, che offrono la vittoria a 9 volte la scommessa, ai piedi del podio dei favoriti, Walter Nudo a 3,50, Francesco Monte a 5,00 e Stefano Sala a 8,00. Doppia cifra per lo chef Andrea Mainardi a 12,00, con Jane Alexander a 20,00. Lontane a 25,00 Giulia Salemi e Benedetta Mazza, con Fabio Basile, Ivan Cattaneo e Martina Hamdy a 30,00.

Per quanto riguarda l'ingresso di Francesca Cipriani all'interno della casa, invece, come annunciato dalla stessa showgirl a Domenica Live, dovremo aspettare la puntata speciale di giovedì.

Ultimo aggiornamento: 17:10

