Ela Weber a Pomeriggio 5 spara a zero sugli inquilini del Gf Vip: «Non mi facevano dormire»

Ela Weber senza freni: «Non sono lesbica». Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5, la "sellerona", appena uscita dal Grande Fratello Vip, si è scagliata contro chi avrebbe ipotizzato un amore saffico tra lei e Jane Alexander. Per poi sparare a zero su alcune abitudini degli ex inquilini, svelando anche un dettaglio poco nobile... Ma andiamo con ordine.

Ela Weber avrebbe detto a Barbara D'Urso di essere furiosa con chi ha ipotizzato che la sua solidarietà femminile nei confronti di Jane Alexander potesse nascondere qualcosa di più. «Nessuno - avrebbe detto - può parlare del mio orientamento sessuale se non io. Non si devono permettere. Sono etero e ho un marito a casa. Già in passato mi capitò una cosa del genere e ho avuto conseguenze sul lavoro». A quel punto Barbara D'Urso furiosa l'avrebbe bloccata: «E allora pensa quanto erano scemi i tuoi capi. Ti puoi arrabbiare se ipotizzano che tu abbia un amante, uomo o donna che sia, perché hai un marito a casa. Ma non per altro...».

Ma Ela Weber è davvero senza freni e parla anche di un dettaglio poco elegante che sarebbe avvenuto nella Casa: «Sono contenta di essere uscita perché al GfVip non riuscivo a dormire. Ho dormito una notte in venti giorni. Perché nella stanza c'era sempre rumore e gli inquilini facevano odori...». A quel punto la blocca ridendo Alessandro Cecchi Paone, anche lui ospite di Barbara: «Non dire così, non è vero...». Ma ormai la gaffe è servita.

