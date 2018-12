Bianca Guaccero, nuovo look. Polemica sui social: «Hai copiato la Blasi»

Un secolo di parrucche. Sì, perché quel look degli anni ’20, quel caschetto da Charleston continua a rapire il cuore delle donne dello spettacolo. Ilary Blasi ha condotto l’intera edizione del Grande Fratello Vip (quasi tre mesi) sempre con un taglio e un colore diversi grazie alle parrucche, palesandosi con la propria chioma vaporosa solo nella puntata finale. Ma la signora Totti, non è l’unica ad esserci cascata. L’attrice e conduttrice napoletana Bianca Guaccero non ha resistito, presentandosi alla guida di “Detto fatto” su Rai Due non solo in versione danzerina, ma anche con un caschetto corvino, che ha scatenato immediatamente i commenti social.

Gf Vip, battute e doppi sensi: tutte le gaffe di Ilary Blasi

Bianca Guaccero: «A Detto Fatto porterò la mia esperienza di mamma single»

“Stai benissimo sempre”, “Che meraviglia il trucco di oggi”, ma più di uno si è mostrato preoccupato: “Bianca che è successo ai capelli? Ti è venuta la "BLASINITE?". La Blasi, infatti, ha più volte lanciato un messaggio ottimistico sia in tv che sul proprio profilo Instagram in merito al cambiamento di look: “Osare, divertirsi, provocare e non prendersi mai troppo sul serio......è così per noi la moda? No è la vita”



Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA