Barbara D'Urso a Scherzi a Parte, il figlio Emanuele Berardi conquista il pubblico femminile

Barbara D'Urso madre apprensiva e molto legata alla sua casa di famiglia. Ieri sera con lo scherzo di Scherzi A Parte la conduttrice campana ha mostrato un altro aspetto della sua personalità lontano dagli schermi televisivi. Complice il figlio minore, Emanuele Berardi, le è stato fatto credere che la sua casa di Capalbio fosse stata distrutta da un fotografo durante un set fotografico, dopo che lo stesso figlio l'aveva messa su un sito Arbnb.

Carmelita non l'ha presa affatto bene e durante la diretta di Domenica Live mostra agitazione e ansia. Il figlio le fa credere che la casa sia stata danneggiata e confessa altre "piccole" malefatte, fino a ridurre la madre in lacrime e a quel punto svelare che era tutto un bluff. Lo schetch si conclude con baci e abbracci e la conduttrice che ammette: «Ho due figli discretissimi che mai per nessuna cifra sarebbero andati in televisione»... ma evidentemente la sua faccia in questo scherzo vale più di ogni altra cifra.



Emanuele però ha fatto breccia nel cuore delle italiane. Il figlio minore della D'Urso ha confessato che Barbara è una mamma molto apprensiva, "mammona", che chiama in continuazione tutto il giorno. Ma cosa fa Emanuele? Il secondogenito della D'Urso vive a Milano dove lavora come fotografo e videomaker professionista e realizza servizi in tutto il mondo. Spesso è infatti fuori dall’Italia per lavoro. Ha iniziato nel 2005 come assistente, per poi proseguire in autonomia la propria carriera, fino ad arrivare nel 2015 ad esporre le sue foto all'Expo di Milano.

Su Twitter il mondo del web si è scatenato dopo lo scherzo di ieri sera proprio nei confronti del bel figlio di Carmelita Smack. In molti hanno ironizzato dicendo che anche lui usa il "filtro bellezza", facendo riferimento al suo aspetto fisico, altri si sono lasciati andare a vere e proprie dichiarazioni d'amore e richieste di matrimonio, c'è poi chi ha ammesso di aver rivalutato la conduttrice in quanto genitrice di un così bel ragazzo.







