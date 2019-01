Al Teatro Manzoni il 12 e il 13 gennaio le avventure del burattino Pinocchio

A teatro per rivivere la fiaba italiana più bella di sempre. Sul palco del Teatro Manzoni a Roma va in scena il prossimo weekend "Pinocchio", il nuovo spettacolo della Compagnia "Un Teatro da Favola" diretta da Pietro Clementi. Ispirato all'indimenticabile sceneggiato della televisione italiana che ha fatto sognare, ridere e commuovere intere generazioni, arrivano sul palco le avventure del burattino di legno nato dalla fantasia di Carlo Collodi. Davanti agli occhi meravigliati dei piccoli in platea, Pinocchio (realizzato da Carlo Diamantini, premiato con il David di Donatello per gli effetti speciali de “Il Racconto dei Racconti”) si trasformerà da burattino in bambino e poi tornerà burattino ogni volta che commetterà una marachella. Da non perdere nella versione divertente e interattiva della compagnia di Clementi.

Teatro Manzoni, via Monte Zebio 14 - sabato 12 gennaio ore 15; domenica 13 spettacoli: ore 11 e ore 15. Info e prenotazioni su WhatsApp 3454846745 e su www.teatromanzoni.info



