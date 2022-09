Benjamin Evan Ainsworth: «‘Pinocchio’ insegna a essere gentili e sinceri quando esploriamo il mondo»

Martedì 13 Settembre 2022, 13:08

In occasione del Disney+ Day, ha debuttato sulla piattaforma il nuovo live action ‘Pinocchio’. Diretto dal vincitore dell’Academy Award® Robert Zemeckis, ‘Pinocchio’ vede Tom Hanks nel ruolo Geppetto. Benjamin Evan Ainsworth presta, invece, la voce al burattino senza fili. “Mi sono sentito più che altro onorato di avere quel ruolo – ci ha raccontato il giovane attore – Ho impiegato molto tempo per farlo bene. Ho continuato a guardare e riguardare il film classico per sincronizzarmi con le immagini, aggiungendoci un po’ della mia energia”. “Tom Hanks? È una leggenda, è stato fantastico lavorare con lui. È una persona così gentile – continua Benjamin, e conclude – “Credo che l’insegnamento principale di ‘Pinocchio’ per i bambini che lo guardano oggi sia che il mondo è un posto eccitante. Mentre lo esplori devi essere gentile e devi essere sincero”. Photo courtesy of Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved / Music: «Perception» from Bensound.com

