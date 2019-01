L’uomo elastico torna in scena con un monologo sulla sua malattia

Nunzio Bellino, è un po’ come Mister Fantastic, il cui vero nome è Reed Richards, uno dei Fantastici Quattro (supereroi) che oltre ad essere dotato di grande intelligenza, ha acquisito la capacità di allungare e deformare a piacimento il proprio corpo come fosse fatto di gomma. E sì proprio come Nunzio, 29 anni, che ha scoperto solo qualche anno fa, dopo una fibrillazione al cuore che lo ha portato in coma, di avere una patologia genetica rara, la Sindrome di Ehlers-Danlos, che colpisce il tessuto connettivo, muscoli e articolazioni e rendono la sua pelle super elastica.



Lui però, come un supereroe, ha fatto della sua patologia la sua forza, e dopo essere stato vittima di bullismo è diventato un attore. Oggi si divide tra cinema, tv e sociale portando con l’obiettivo di portare un messaggio positivo alle persone. «Non arrendersi mai, e andare avanti nonostante tutto sempre con il sorriso». La sua storia è diventata un cortometraggio diretto da Giuseppe Cossentino dal titolo “Elastic Heart” con Nunzio come protagonista.

Il lavoro ha vinto due Oscar del Web ai Rome Web Awards 2017. Dopo il corto, sempre dalla penna di Cossentino, è nato il monologo sulla sindrome di Ehlers-Danlos che Nunzio ha interpretato in modo magistrale e con il cuore sul palco è andato in scena la prima volta a settembre. È seguitissimo sui social e sul web da molti ragazzi «e questo mi fa stare bene». «Parlare ai più giovani, dargli la forza che tutto si può superare, è importanete». La sua storia ha colpito il cuore di molte persone.

Lui vive a Varcaturo, ma è originario di Pozzuoli. Sua madre è morta con la stessa patologia. Ma lui pur essendo fragile nel corpo come il cristallo, ha una forza d’animo e un coraggio che lo porta a non arrendersi «mai». Tanti i progetti e i sogni nel cassetto. Prossimamente sarà in una serie tv “La Metamorfosi della camorra” di Michele Cucciniello, le riprese in questi giorni le stanno girando in Campania.

