"L'anima buona di Sezuan", Monica Guerritore a teatro con l'opera di Brecht: la trama

Monica Guerritore riporta in scena "L’Anima buona di Sezuan" di Bertolt Brecht nella versione che la vide protagonista diretta da Giorgio Strehler. L'opera andrà in scena al Teatro della Pergola, a Firenze.

Trama

Nella capitale della provincia cinese del Sezuan giungono tre dèi alla ricerca di qualche anima buona e ne trovano solo una nella prostituta Shen Te, che accorda loro ricovero per la notte. Il compenso per tale atto di bontà è una tonda sommetta, mille dollari d’argento, ossia, per Shen Te, la possibilità di vivere bene. Ma il compenso è accompagnato dal comandamento di continuare a praticare la bontà. La povera Shen Te apre una tabaccheria e si trova subito addosso uno sciame di parassiti, falsi e veri parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia, da cui Shen Te è costretta a difendersi. Per farlo, una notte, si traveste da cugino cattivo e spietato con tutti ma poi ama… debolezze tu non avevi. Io si… una… amavo.