Ovazione e richiesta del “bis” per Mattarella al teatro del Maggio di Firenze

Una vera e propria ovazione, con qualcuno che ha chiesto un 'bis', ha accolto l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al teatro del Maggio di Firenze al termine del concerto inaugurale del nuovo auditorium. Il sindaco di Firenze e presidente della Fondazione del Maggio Dario Nardella ha ringraziato in sala il Capo dello Stato ed insieme al Sovrintendente Alexander Pereira ha intonato dal palco «Presidente, presidente» e tutto il pubblico ha applaudito in maniera ritmata il Capo dello Stato. Mattarella ha voluto salutare l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, poi ha salutato il pubblico e dalla platea si sono levate alcune richieste di bis al settennato. Poco prima la sala aveva riservato una standing ovation per Zubin Mehta. Lo stesso Mattarella si è alzato in piedi per applaudire il Maestro.