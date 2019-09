I Peeping Tom mettono la famiglia in ballo al Torinodanza

Torinodanza festival dedica uno spazio particolare alla compagnia Peeping Tom di Gabriela Carrizo (Argentina) e Franck Chartier (Francia) presentando, alle Fonderie Limone di Moncalieri, la

Trilogia della Famiglia

, un’occasione unica che concentra in pochi giorni la visione delle ultime creazioni del gruppo: Kind (Figlio, 2019) il 1° ottobre alle 20.45; Moeder (Madre, 2016) il 3 ottobre alle 20.45; Vader (Padre, 2014) il 5 ottobre alle 20.45.



I Peeping Tom sono riconosciuti nel panorama internazionale quali autori di originalità indiscussa, creatori di una forma di teatro-danza dallo stile unico, tagliente, radicale: in questo progetto i due registi/coreografi danno vita al ritratto affilato, pungente, paradossale di un’istituzione speciale, la famiglia appunto, indagando sulle emozioni profonde e le contraddizioni nascoste nelle costellazioni familiari.



Lo spettacolo è in lingua inglese con i soprattitoli in italiano. Il 30 settembre, alle ore 21, al Cinema Massimo/Sala Rondolino, Torinodanza e Museo Nazionale del Cinema, presenteranno Third Act di Lotte Stoops & Mieke Struyve, un documentario che segue la famiglia di Peeping Tom nel mondo, raccontando storie teatrali e storie di vita.

