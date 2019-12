Gigi Proietti, gospel e Harry Potter: all'Auditorium un Natale di musica e spettacoli

Il Natale sta per arrivare all'Auditorium Parco della Musica con una ricca programmazione di un mese pensata per tutti. L'appuntamento è dal 7 dicembre al 6 gennaio con un calendario pieno di appuntamenti, tra novità e grandi classici della tradizione. Inaugurata anche la pista di ghiaccio dove grandi e piccini potranno pattinare a ritmo di musica nell'area antistante la cavea.



Tante le sorprese musicali. Tra gli ospiti più attesi c'è sicuramente Vinicio Capossela che presenterà l'8 dicembre il suo nuovo spettacolo Ballate per uomini e bestie, un'opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura.



Dal 10 dicembre parte la IV edizione di Retape la rassegna dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana che andrà avanti fino a maggio. Ospiti del primo appuntamento Fulminacci e Yuman. Ancora musica e parole per il Viaggio di NeaCò, una favola in forma di concerto frutto dell'intuizione di Neapolitan Contamination, in scena l'11 dicembre. Per gli appassionati di jazz è in arrivo un prezioso regalo. Dopo 15 anni di assenza dalla capitale, torna l'11 dicembre al Parco della Musica il trio formato da Pieranunzi, Johnson e Baron. Una reunion che farà felici i numerosi fan. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna anche la Jumpin'Jive Orchestra che proporrà un repertorio dedicato ai canti di Natale arrangiati in chiave swing.



Proseguono a dicembre i Ritratti che Tonino Battista e il Pmce Parco della Musica Ensemble dedicano ai compositori contemporanei. Il 20 dicembre renderanno omaggio a Kevin Volans. Dal 22 dicembre prende il via l'attesissimo Festival Gospel con protagonisti Chicago Mass Choir, Harlem Gospel Choir, South Carolina Mass Choir, Dennis Reed &Gap e Danell Daymon & Greater Works. Doppia data il 26 e 27 dicembre con il duo Max Gazzè e Alex Britti che saliranno sul palco della prestigiosa Sala Santa Cecilia accompagnati dal batterista Manu Katché e dal trombettista Flavio Boltro.



Tra le voci femminili in programma il 26 dicembre il concerto di Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, tre donne, tre storie artistiche differenti accomunate da un grande orgoglio femminile e il 28 dicembre Fiorella Mannoia che torna al Parco della Musica dopo il successo estivo con il suo Personale Tour. Per i più giovani il 29 e il 30 dicembre arriva Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto, terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling. Una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro, eseguirà dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione del Maestro Timothy Henty, in perfetto sincrono con l'intero film proiettato in alta definizione.



Il 31 dicembre mentre nella Sala Sinopoli si festeggerà l'arrivo del nuovo anno con la magia gospel del gruppo Danell Daymon & Greater Works, nella Sala Santa Cecilia si brinderà in compagnia di Gigi Proietti che torna a grande richiesta all'Auditorium con Cavalli di battaglia, un excursus del suo repertorio. Il primo gennaio Nicola Piovani presenterà La musica è pericolosa, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena (replica 2 gennaio).



E ancora a Capodanno il concerto di Gerardo Di Lella con la sua Grand Òrchestra. Sarà ancora una volta Ambrogio Sparagna accompagnato dall'Opi- Orchestra popolare italiana a chiudere le festività il 6 gennaio con la 'Chiarastellà. La rassegna, giunta alla XIII edizione, si arricchisce quest'anno della grande tradizione dei canti ortodossi ancora oggi eseguiti in Grecia che per l'occasione, verranno magistralmente interpretati da Theodoro Melissinopoulos, una delle voci più autentiche della scena musicale ellenica.



Il Natale riserva molte sorprese anche alla Casa del Jazz. Tra queste l'omaggio a Bill Evans della Mario Corvini Santa Cecilia Big Band che ospita per l'occasione il sassofonista Rosario Giuliani (27 dicembre), lo spettacolo Arte Sincopata con lo scrittore Filippo La Porta e il trombonista Marcello Rosa, un originale viaggio dentro la letteratura novecentesca a ritmo jazz.



Da Ginsberg a Cortazar, da Faulkner a Marinetti, da Vian a Celine, a Fenoglio (28 dicembre) e la sonorizzazione del film Cenere interpretato da Eleonora Duse eseguita dal vivo dal duo Marcello Allulli/Giovanni Ceccarelli (29 dicembre). Anche l'ingresso del nuovo anno si potrà festeggiare a ritmo di musica con Gabriele Coen Trio (3 gennaio), Riccardo Fassi Analog Trio (4 gennaio) e Silvia Manco in concerto con il suo nuovo progetto discografico dedicato a Blossom Dearie (5 gennaio).

La pista di ghiaccio sarà inaugurata il 7 dicembre (ore 18) con esibizione di Chiara Censori, pluricampionessa del mondo di pattinaggio in linea. A seguire intrattenimento musicale con trampolieri, mascotte, bolle di sapone giganti. Apertura tutti i giorni dalle 10 alle 24, il 24 dicembre dalle 11 alle 18, il 25 dicembre dalle 15 alle 24, il 31 dicembre dalle 11 all'una del mattino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA