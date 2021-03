Teatro, in Giappone gli spettacoli si guardano da un foro: come un peep show

Guardare dal buco della serratura può mostrare spettacoli incredibili, come quello che si vede a Roma dalla porta della villa del Priorato di Malta all'Aventino: dove compare San Pietro. Ma può essere anche un modo per mantenere il distanziamento sociale e proseguire con gli show. Così, in Giappone, la compagnia Moonlight Mobile Teather ha creato il Peeping Garden: una struttura per continuare con le rappresentazioni teatrali anche durante la pandemia.

Cos'è il Peeping Garden

La struttura in legno che permette di mantenere il distanziamento si chiama "peeping garden" e ricorda il peep show, quello dove da un piccolo foro sulla parete si vedono solitamente spettacoli erotici. Solo che, in questo caso, c'è una vera e propria rappresentazione con attori che si esibiscono al centro della struttura circolare. «Abbiamo intenzionalmente creato dei piccoli fori e dei buchi che ricordano quelli delle cassette postali", ha commentato Nobuyoshi Asai, il direttore e coreografo della compagnia giapponese.

Sold out tutti gli spettacoli

La prima performance è iniziata a Dicembre e, da quel momento, tutti e 12 gli spettacoli della compagnia giapponese sono andati sold out. Il direttore della compagnia Asai ha spiegato che questo modo di vivere il teatro permette agli spettatori di avere un'esperienza più profonda. Anche se le persone, proprio per i posti limitati, non sono poi così tante. Ma è un modo per andare avanti. "Se non facciamo così, gli artisti perdono l'opportunità di esibirsi e perdiamo anche l'occasione di riportare il pubblico a teatro».

