Classici e testi contemporanei: Torino dà spettacolo

Densa di proposte all'insegna della pluralità espressiva, ma sempre coerenti e interconnesse tra loro: il Teatro Stabile di Torino presenta la nuova stagione con grandi maestri, ma anche ampio spazio a giovani talenti emergenti.



Saranno 74 i titoli programmati in sede e in tournée, di cui 17 produzioni (9 nuove produzioni esecutive, 5 nuove coproduzioni e 3 riprese), 38 spettacoli ospiti e 19 allestimenti per Torinodanza. Un cartellone che da un lato propone testi fondamentali del teatro italiano ed europeo e dall’altro dedica ampio spazio alla drammaturgia contemporanea proponendo un ventaglio di autori davvero eterogeno, dal teatro civile e di narrazione alla ricerca, dal dramma borghese al mimo e alla clownerie.

Sul fronte dell’internazionalizzazione, un ruolo importante è svolto dal Torinodanza festival che a inizio stagione presenta i migliori coreografi e le più affermate compagnie della scena mondiale.

Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile, dopo aver affrontato il grande repertorio con