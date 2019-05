Bocelli incontra gli studenti napoletani: due concerti al Teatro San Carlo

Un pomeriggio nel Teatro San Carlo di Napoli per oltre 700 studenti campani con il maestro Andrea Bocelli per parlare di passione, impegno, musica e arte e la possibilità, per i ragazzi, di assistere al concerto del celebre tenore nelle due date napoletane (la prima delle quali lunedì sera). È l'omaggio che, con Valore Cultura, Generali Italia fa ai ragazzi di Napoli aprendo le porte del Massimo napoletano a 700 studenti, molti dei quali coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro destinato agli istituti superiori della Campania e sostenuto da Generali Italia insieme col Teatro napoletano.



Nell'ambito di Valore Cultura è stato avviato il progetto di alternanza scuola-lavoro del Teatro di San Carlo, destinato ai ragazzi degli istituti superiori della Campania e, in particolare, a quelli delle periferie di Napoli. Il progetto, sostenuto da Generali Italia per due edizioni consecutive, ha coinvolto più di 3000 ragazzi. L'appuntamento dei ragazzi con il tenore proseguirà lunedì e mercoledì sera, quando 300 studenti avranno anche l'opportunità di assistere al concerto di Andrea Bocelli.



Andrea Bocelli ha affermato: «La passione è uno dei volti dell'amore, e l'amore è il motore del mondo, è il sale della vita. L'esistenza è il più grande dei doni, da ricevere e vivere con gratitudine, audacia, con ottimismo. Ottimismo che in me cresce, fortificato, ogni volta che ho il piacere di misurarmi con le giovani generazioni. Alle quali consiglio sempre di respirare i loro giorni a pieni polmoni e di perseguire un comportamento in linea con i propri principi, perseguendo il bene, traducendo ogni dichiarazione d'intenti nella concretezza delle azioni. Ciò che conta è il 'farè, con fiducia, non smettendo mai di appassionarsi alla vita».



Il tenore tornerà sul palco dello storico teatro partenopeo dopo tredici anni, proponendo un programma lirico che sarà quasi identico a quello che l'artista ha portato in scena al Metropolitan Opera House di New York, a febbraio. Il tema conduttore sarà l'amore, prìncipe del melodramma.

