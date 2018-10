Bahrami e Gioele Dix in scena uniscono Bach e Manganelli

Cosa hanno in comune Johann Sebastian Bach e lo scrittore graffiante Giorgio Manganelli? Se lo sono chiesti il pianista Ramin Bahrami e l'attore comico Giole Dix che su questo hanno messo in piedi lo spettacolo

30x100

, che debutterà il 27 ottobre al teatro Verdi di Fiorenzuola (Piacenza).



Il numero trenta sta per il numero delle Variazioni Goldberg scritte da Bach, il cento invece fa riferimento ai cento romanzi in una pagina scritti da Manganelli nel suo

Centuria

. «Ci si può cosi? Imbattere in fenomeni inattesi: insonnie prodigiose, numeri magici e ridicole apocalissi che si mostrano d'un tratto, tenute insieme da un basso continuo di idee ed armonie nascoste» promette il comunicato di presentazione dello spettacolo, che andrà in scena anche a Fiorano Modenese e a Monza. Bahrami, uno dei maggiori interpreti di Bach, non è nuovo alle commistioni, ed è reduce da una tournée in Estremo Oriente con il jazzista Danilo Rea con cui ha inciso il cd

Bach Is in the Air

