Gli SpettAttori al Vittoria: il metateatro è da applausi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ride di gusto fino a domenica 12 maggio al Teatro Vittoria a Testaccio, con la commediadi Mychael Frayn, uno tra gli esempi più incisivi e ironici di teatro nel teatro, scritto da colui che ha smembrato il concetto metateatro e che negli anni ha scritto e messo in scena "le cose del teatro". Dalle platee di spettatori che diventano attori, fino al fortunatissimo testo Rumori Fuori Scena, in cui Frayn mostrava al pubblico tutto il tortuoso mondo del dietro le quinte. Dopo vent'anni il testo SpettAttori torna in scena con la regia di, che orchestra gli attoriimpegnati dal testo di Frayn insieme ai colleghiAncora un ribaltamento, ancora un capovolgimento questa volta non tra il dietro e fuori le quinte, ma tra il pubblico e i protagonisti. Ad accogliere il pubblico in platea c'è un'altra platea sul palco del Vittoria, dove arrivano alla spicciolata proprio tutti: il pubblico della prima fila sempre attento, quello educando delle scuole, fino a quello più scanzonato e disinteressato degli abbonati in ultima fila, a cui in fondo poco importa di ciò che va in scena. E così come uno specchio, il palco riflette la realtà, mostrando gli uni che rappresentano gli altri e viceversa, dando luce alla loro quotidianità con tutta l'ironica mediocrità che ne consegue. La semplicità sotto i riflettori, in un testo non facile da raccontare, ma che Strabioli guida pregevolmente insieme all'elegante ironia di Orsetta De Rossi e dei colleghi di palco.