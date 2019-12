Alla sua quarta inaugurazione scaligera, Anna Netrebko è ormai di casa al Piermarini

Alla sua quarta inaugurazione scaligera (terza con Riccardo Chailly), la soprano Anna Netrebko è ormai di casa al Piermarini. Alla Scala debutta nel 1998 con un concerto della Filarmonica diretto da Valery Gergiev; sempre Gergiev la dirige due anni più tardi in

Guerra e Pace

di Prokofev.



Torna quindi come Donna Anna in

Don Giovanni

diretto da Daniel Barenboim il 7 dicembre 2011, come Mimì ne

La Bohème

diretta da Daniele Rustioni nel 2012, Giovanna d'Arco per il 7 dicembre 2015 diretta da Riccardo Chailly e come Violetta ne

La traviata

diretta da Nello Santi nel 2017. Universalmente riconosciuta come il soprano di riferimento dei nostri anni, ha interpretato un vastissimo repertorio in tutti i teatri del mondo con i direttori e i registi più prestigiosi. Ha recentemente interpretato Tosca al Metropolitan e a Monaco.



Il tenore Francesco Meli, è al terzo 7 dicembre (secondo con Riccardo Chailly): dopo il debutto scaligero nei

Dialogues des Carmélites

di Poulenc nel 2004, torna come Cassio nella ripresa dell'Otello diretto da Muti e come Arbace nell'Idomeneo inaugurale della Stagione 2005/2006, diretto da Daniel Harding.



Negli anni seguenti è Don Ottavio nel

Don Giovanni

(Dudamel 2006), Leicester in

Maria Stuarda

(Fogliani 2008), Cantante italiano nel

Rosenkavalier

(Jordan 2011). La parte di Cavaradossi è il suo primo Puccini alla Scala, dove ha già interpretato sei parti verdiane:

Otello

(Cassio),

Giovanna d'Arco

(7 dicembre 2015),

I due Foscari

,

Don Carlo

,

La traviata

,

Ernani

cui si aggiunge la

Messa da Requiem

diretta da Riccardo Chailly. Nella Stagione che si apre tornerà come Manrico ne

Il trovatore

, Alfredo ne

La traviata

e Enzo ne

La Gioconda

con la regia dello stesso Livermore.



Secondo 7 dicembre per Luca Salsi dopo

Andrea Chénier

con Riccardo Chailly nel 2017. Baritono tra i più affermati a livello internazionale, Salsi ha conquistato il pubblico scaligero anche nel recente

Ernani

e nel corso della Stagione 2019/2020 tornerà come Renato in

Un ballo in maschera

e Barnaba ne

La Gioconda

.



Tra i successi più recenti proprio il barone Scarpia in

Tosca

all'Opéra Bastille oltre al Conte di Luna accanto ad Anna Netrebko all'Arena di Verona e Simone in

Simon Boccanegra a Salisburgo la scorsa estate con la direzione di Valery Gergiev. I prossimi impegni includono il ruolo del titolo in

Falstaff

a Piacenza, Modena e Reggio Emilia, Amonasro in «Aida» a Zurigo e

Rigoletto

alla Fenice di Venezia.



In un'opera come

Tosca

non esistono ruoli secondari, occorrono artisti di talento e qualità vocali e sceniche anche nelle parti più brevi. La Scala presenta il Sagrestano di Alfonso Antoniozzi, un basso buffo già leggendario nel repertorio rossiniano (alla Scala ha cantato tra l'altro ne

Il turco in Italia

e

Il barbiere di Siviglia

con Riccardo Chailly ma anche nell'Elisir d'amore diretto da Zanetti e ne

L'italiana in Algeri

diretta da Rovaris, ed è stato Melitone ne

La forza del destino

diretta da Muti).



Spoletta è Carlo Bosi, una presenza costante delle stagioni scaligere fin dal 1995, che il maestro Chailly ha voluto accanto a sé in molte recenti produzioni: oltre a

Turandot

e

La fanciulla del West

, due 7 dicembre con

Madama Butterfly

e

Andrea Chénier

. Completano il cast Vladimir Sazdovski come Angelotti, Giulio Mastrototaro come Sciarrone e Toni Nezic, allievo solista dell'Accademia Teatro alla Scala, come carceriere.

