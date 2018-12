Mercatini, concerti, mostre: l'Ex Dogana apre le sue porte per festeggiare il Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ex Dogana apre le sue porte per festeggiare il Natale, il Condominio San Lorenzo dal 13 al 22 dicembre ospiterà stand e tanti eventi speciali., illuminato dalla presenza di un grande mercato, frequentato da una folla eterogenea di tutte le età alla ricerca del regalo perfetto o dell'atmosfera magica di una cittadella dei balocchi. In una nuova cornice ricca di sfizi, vestiti, antiquariato, oggettistica e libreria di vario genere, il tutto condito da un'ampia area ristoro. All'interno della rassegna: mercatini, eventi, mostre, concerti. «Abbiamo cercato di offrire novità diversificando le varie attività - dichiarano gli organizzatori – Si potrà passeggiare tra i banchetti per farsi consigliare sulla scelta dei regali, cosi come bere un cockatail ascoltando musica oppure passeggiare tra le mostre organizzate».Lo spazio dedicato ai bambini a partire da domenica è la novità principale di quest’anno. In collaborazione con il Teatro dell’Illusione, dalla mattina fino alla sera gli hangar industriali dell’ex dogana si trasformeranno dunque in un vero villaggio del Natale. Sarà infatti allestito un ufficio di Babbo Natale e il controllo passaporti per il Polo nord. Ci sarà un villaggio di Natale, con casette in cartone ignifugo create appositamente per l’evento dove bambini potranno entrare e uscire, giocare e colorare».invece, appuntamento con il market di Natale e con Metropolitan Magazine: una giornata interamente dedicata al mondo della scienza, della musica, dei videogame: tornei, conferenze, esibizioni di musica live, laboratori scandiranno la domenica dell’ex dogana in un grande evento gratuito aperto a tutti i curiosi ed appassionati. Nell’area esterna sarà inaugurata anche l’installazione “Site specific”, un area completamente dedicata all’arte e alla creatività visitabile ogni giorno fino al 31 Dicembre.