Dodici ore di musica rap all'Ex Dogana: FdI presenta un'interrogazione al sindaco

Continua a far discutere il ", la maratona di musica rap/trap, in programma il 12 ottobre all'Ex Dogana, nel cuore di. Dodici ore di musica, dalle 6 di pomeriggio fino alle 6 di mattina. Un evento che sta suscitando le preoccupazioni dei residenti, per nulla pronti a vivere un'altra notte di inferno (e insonne). Per questoha deciso di cheidere l'intervento del sindaco, con un'apposita interrogazione. «Ci sembra assurdo che si possa svolgere un evento di questa portata per 12 ore consecutive in una location adiacente alle abitazioni, creando quindi problemi ai residenti - sottolinea il capogruppo in Campidoglio,- Un mega raduno che rischia di diventare anche incontrollato per la numerosa presenza di persone che potrebbe esserci. Come Fratelli d’Italia vogliamo vederci chiaro, sia sulla portata dell’evento che sull’utilizzo, nella fattispecie, dell’Ex Dogana».Anche la Lega, nei giorni scorsi, tramite Fabrizio Santori, aveva sollecitato un intervento del Campidoglio e dei vigili urbani