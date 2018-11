Cosplay di tutte le serie comics, manga e fantasy al laghetto delle Rose domenica 11 novembre a Villa Borghese

Cosplayer provenienti da tutta Italia in posa per la gioia di grandi, bambini e fotografi domenica 11 novembre al Laghetto delle rose di Villa Borghese a Roma. Appuntamento dalle 10 al tramonto.

Arriveranno cosplayer provenienti da tutti Italia per il raduno organizzato dall'Associazione Culturale Japanimation, che da anni promuove eventi di questo genere.



Chiunque potrà incontrare i propri beniamini del fumetto in carne ed ossa e farsi fotografare assieme a loro. Non mancheranno principesse Disney (Belle, Merida, Rapunzel e altre) Eroi e villain Marvel e Dc Comics (Poison Ivy, Joker ecc.), personaggi protagonisti dei Manga e Anime (Naruto, Sailor Moon e tutti gli altri), characters delle saghe fantasy, come il Signore degli Anelli, e di fiction appassionanti come il Trono di Spade.

I partecipanti poseranno, oltre che con chiunque lo chieda loro per una selfie, anche per fotografi professionisti e fotoamatori che accorreranno appositamente per l'evento.

L'arte del cosplay è nata, in Giappone (già patria dei Manga e degli Anime) più di 40 anni fa e si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Il termine deriva da una contrazione dei vocaboli inglesi "costume" (costume appunto), e "play" (recitare ma anche giocare) ed è un calco della parola giapponese kosupure. Il Cosplayer è colui che interpreta un personaggio dei Comics, dei Manga, del Fantasy o dell'immaginario in generale, riproducendone perfettamente l'abbigliamento, modificando le proprie fattezze col trucco per accentuarne la somiglianza e assumendone atteggiamenti e pose.

Si calcola che in tutta Italia si tengano circa 187 raduni o eventi cosplay più o meno grandi, ma in realtà il numero è in costante crescita e non è facile censirli tutti.

Per informazioni ecco la pagina Facebook dell'associazione culturale Japanimation.

