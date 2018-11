Una domenica mattina in compagnia di Figaro, Rosina e West Side Story

Proseguono “Le domeniche dell’Auditorium”, il ciclo di concerti da camera dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.



Domenica 11 novembre alle 10.30 è protagonista il Quintetto di ottoni dell’Orchestra Rai con un doppio omaggio a Gioachino Rossini nel centocinquantesimo della scomparsa e a Leonard Bernstein nel centesimo della nascita.



In apertura verranno eseguite le celebri cavatine di Figaro e Rosina “Largo al factotum” e “Una voce poco fa”, insieme al duetto “Dunque io son... tu non m’inganni?”, dal Primo atto del rossiniano Barbiere di Siviglia (1816).



A seguire si ascolterà la Suite da West Side Story (1957), che mescola pagine sinfoniche alle trascrizioni strumentali dei più noti brani vocali del musical di Bernstein. Il concerto è preceduto da una presentazione curata dagli stessi esecutori, è registrato e sarà trasmesso in differita su Radio3.

