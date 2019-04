Ultimo: il 25 aprile parte il tour del rapper dal Palasport di Vigevano, si chiude il 4 luglio all'Olimpico di Roma

Parte il 25 aprile con la

al Palasport di Vigevano il tour del rapper Ultimo

Colpa delle favole

quattromila posti sono esauriti da settimane, come per i successivi 20 concerti che toccheranno tutta Italia, compreso quello conclusivo allo stadio Olimpico di Roma il 4 luglio. Il programma prevede tra l'altro due date al Mediolanum Forum di Assago, due al Mandela Forum di Firenze, quattro al palazzo dello sport di Roma, due al PalaPartenope di Napoli e uno al PalaAlpitour di Torino. Non è la prima volta che il palazzetto di Vigevano, in via Gravellona, viene scelto da artisti per programmare la data zero dei loro tour nazionali: era già successo nel 2018 con Thegiornalisti e Salmo. Merito della collocazione comoda vicino a Milano, delle dimensioni dell'arena non enormi ma neanche piccole e della possibilità di installare un palco molto grande. Da giorni Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, 23 anni, secondo classificato al Festival di Sanremo, sta provando a Vigevano. Domenica ha anche accusato un leggero malessere e ha chiesto l'intervento del 118. Dopo una visita al Pronto soccorso è stato dimesso: era solo stanchezza.

